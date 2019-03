Bella tatuadora confesó haber pasado una noche con Neymar

Aunque Neymar está lesionado, su vida fuera de las canchas lo mantienen en el ojo del huracán por su activa vida nocturna, con la que está constantemente relacionado ya sea en París o en cualquier ciudad de Brasil.

Fue precisamente en una reunión de estas que el brasileño conoció a Liza Brito, una tatuadora suiza con quien tiene un amigo en común. "Estuve unos días en París. Un amigo mío, que también es un buen amigo de Neymar, me llevó a cenar al restaurante Matignon. Había muchos brasileños en la mesa, incluyendo a Neymar. Entre otras cosas, hablamos de tatuajes y nos reímos mucho", dijo la mujer en una entrevista.

Posterior a esa reunión, el jugador brasileño la invitó a su casa. Allí "algo pasó, pero no daré detalles", dijo Brito. "Fue hermoso de todos modos. Neymar fue muy agradable. Él es bastante normal. A la mañana siguiente voló a Barcelona. Después mantuvimos el contacto y quisimos volver a encontrarnos en París", añadió.

El rumor rodó poco a poco por la prensa europea y, cuenta ella, Neymar está actualmente disgustado porque cree Liza publicó toda esta historia para abalanzar su carrera como tatuadora y modelo.

"Neymar está enojado conmigo. Piensa que he informado a los medios para que me conozcan mejor. Eso no es cierto. No sé cómo llegó el asunto al público. Sospecho que alguien nos había fotografiado en el restaurante. Espero poder arreglarlo con él. Antes de eso solo tenía 4 mil o 5 mil seguidores. Después de esto, también tuve consultas por contratos publicitarios", dijo la mujer de 20 años.

Liza Brito también contó que en ella sí surgieron sentimientos por él, pero "No estoy enamorada de él porque una relación sería demasiado agotadora para mí. No quiero ser tan pública. Estoy feliz con mi vida", finalizó.