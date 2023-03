Futbolista en el 'ojo del huracán': acusado de serle infiel a cantante

"¿Sebastián Lletget le fue infiel a Becky G?", esa es la pregunta -aún sin respuesta- que se hacen los seguidores de la cantante estadounidense, después de conocer el pasado jueves una acusación en redes sociales.



A través de Instagram se divulgó información, con videos, pantallazos de chats y un audio, que comprometería al futbolista del FC Dallas tras un reciente viaje a España. Cabe agregar que el equipo de la MLS en el que juega el colombiano Jesús Ferreira estuvo el pasado mes de febrero en Marbella, sur de España, haciendo pretemporada.



La mujer que señaló al jugador de infidelidad, dijo haber sostenido una relación con Lletget y le ha pedido a Becky G que hablen antes de darle información a los medios de comunicación. Sin embargo, a través de publicaciones en Instagram ha entregado algunas supuestas pruebas.



"Lamentablemente no puedo subir algunas cosas porque son muy íntimas", publicó la denunciante en sus redes sociales asegurando: "Tengo videos de él desnudo. No me quedaré callada".



Cabe recordar que el volante estadounidense de raíces argentinas se comprometió con la reconocida artista de reggaeton el pasado mes de diciembre. Los medios internacionales hablan de "problemas en el paraíso" puesto que esta ha sido una de las parejas más sólidas en la MLS.

Por ahora, Lletget no se ha referido al tema pero sí tuvo que inhabilitar los comentarios en sus redes sociales, pues tras conocer la supuesta infidelidad, los seguidores de Becky G explotaron. En cuanto a la cantante, sus fans le inundan las publicaciones con comentarios pidiéndole que se aleje del futbolista, claro está, en caso que se compruebe la supuesta infidelidad.



¿Quiénes son Becky G y Sebastián Lletget?



Rebbeca Marie Gómez o mejor conocida como Becky G, es una reconocida actriz y cantante de reggaeton que ha hecho importantes colaboraciones musicales. Interpreta hits como "Mayores" junto a Bad Bunny, "Mami" con Karol G y "Sin Pijama" con Natti Natasha. Por otro lado, Lletget es un futbolista de paso por West Ham de Inglaterra y está en la MLS desde 2015, después de jugar con LA Galaxy llegó al FC Dallas. También ha jugado para la selección estadounidense.