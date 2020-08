Del rechazo inglés a romperla en Champions: historia de Serge Gnabry

Bayern Múnich está en una nueva final europea y pinta como el gran favorita de la final del próximo domingo. Goles por montón, jugadores de ensueño y un estilo demoledor son sus principales aspectos a resaltar.

Justamente Serge Gnabry es una de esas estrellas que fueron fichadas a bajo costo y ahora brillan. no en vano anotó dos de los tres goles en la semifinal frente al Olympique de Lyon.



Ahora bien, la historia futbolística del extremo alemán ha estado plagada de momentos difíciles, especialmente en la Premier League, donde llegaron a calificarlo de no ser “suficiente” para un equipo de primera división. Acá su historia:

Siendo un jovencito, Gnabry llegó al Arsenal en 2010 como uno de los tantos talentos jóvenes por los que apostaba Arsene Wenger. Brilló en el equipo de reservas y en la temporada 2012-13 logró debutar con el primer equipo.

No sería hasta la Premier del 2013-14 cuando recibiría total continuidad, disputando 14 partidos con un gol y dos asistencias. Siempre que entró, cumplió. Pero tanto la directiva como Wenger no le dieron el tiempo necesario para desarrollarse y terminaron tomando la decisión de cederlo al West Bromwich. Primer golpe fuerte.

Bajo la dirección técnica de Tony Pulis, el chico oriundo de Stuttgart vivió un infierno. Jugó tan solo un partido de Liga y dos de Copa, e incluso el mismo Pulis aseguró ante los medios que Gnabry “no tenía calidad para un equipo de Premier League”. Segundo gran golpe.

​Arsenal no quiso complicarse más y “regaló” al alemán. En 2016 fue vendido al Werder Bremen por casi seis millones de euros. Tercer golpe, pero que a la postre sirvió. Justamente allí despegó y fue el talento diferencial de un equipo que jamás encontró el rumbo. Bayern Múnich se fijo en él, lo compró y de inmediato salió cedido al Hoffenheim. El objetivo era no frenar su evolución.



Allí la rompió literalmente, para la temporada 2018-19 regresó al elenco bávaro y se convirtió en pieza clave del XI titular. Hoy es un indiscutido del entrenador Hans-Dieter Flick y es el tercer máximo anotador de la Champions con nueve goles.