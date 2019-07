La nueva locura de Mario Balotelli: perdió 2000 euros en una apusta

Mario Balotelli volvió a hacer de las suyas mientras se reintegra a los entrenamientos con Olympique de Marsella. El futbolista aprovecha lo que le queda de vacaciones en su natal Italia y allí fue protagonista de una nueva historia que le dio la vuelta al mundo pues son pocos los que se atreven a una locura similar.



Aprovechando su estadía en Nápoles y mientras disfrutaba con algunos amigos de unos tragos, se le vino a la cabeza una de esas ideas que solo tiene él: le apostó 2000 euros al dueño del bar en el que se encontraba, si era capaz de desnudarse y lanzarse al mar mientras conducía su moto en medio de un grupo de personas que oficiaban como jueces de la apuesta.



La decisión del dueño del bar fue sencilla: “la moto me costó 600 euros”, afirmó. Acto seguido se dispuso a dejar su ropa a un lado, subirse a la moto y conducir hasta el borde del andén, desde done cayó hacia el mar.



La situación quedó registrada en video y en el mismo se puede observar a Balotelli divirtiéndose mientras el dueño del bar, quien se quedó con 2000 euros para su nueva moto, se lanza al mar. Posteriormente y como si no se tratara de mucho dinero, saca los billetes, paga su apuesta y se prende un cigarrillo: