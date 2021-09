¿Sexo en las alturas? Revelan curioso hábito de futbolista en aviones

Un gran alboroto produjo una azafata al revelar detalles de lo que ha tenido que ver en vuelos privados, usados por millonarios y por casi todas las estrellas del fútbol mundial.

La asistente de vuelo, que se hace llamar Lori, le contó a The Daily Beast que tuvo un par de momentos incómodos con un conocido futbolista británico a quien no identificó.



En su primer encuentro el deportista le preguntó si podía cambiarse los pantalones y lo hizo sin más: "se desnudó a tope allí mismo, frente a mí", contó la mujer.



En su segundo encuentro, la estrella estaba con su esposa y abordaron el jet a Londres después de una noche de fiesta en Nueva York. Durante el vuelo, Lori a punto de entrar en la cabina del futbolista cuando fue detenida por un colega, quien le dijo: "están follando".



Lo curioso es que a ella todo le parece de lo más normal: "no creo que eso sea inapropiado personalmente, porque pagan millones y millones de dólares. Si yo fuera ellos, y pagara esa cantidad de dinero, y quisiera follar con mi esposo, lo haría..."



La buena noticia es que, según el sitio, esta opción está muy al alcance de los pasajeros: por valores que están entre los 400 y los 1.400 euros es posible abordar aviones en los que no solo no se prohibe sino que se fomenta activamente el sexo. Dos aerolíneas estadounidenses, Flamingo Air y Love Cloud, venden paquetes de vuelos para parejas en pequeños aviones privados, para vuelos que pueden durar entre 40 minutos y una hora y media.



Los aviones están equipados con una cómoda cama con sábanas de satín, menú con langosta y champaña y privacidad, pues los pilotos usan audífonos con cancelación de ruido mientras estás en el aire.