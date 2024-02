El verde no pudo de local ante el débil Once: los memes del compromiso

Atlético Nacional y Once Caldas no se hicieron daño en el Atanasio Girardot, y tras que que el conjunto de Jhon Bodmer no pudo lograr la victoria ante el equipo del ‘Arriero’ Herrera, los hinchas y las redes sociales no desaprovecharon el momento para burlarse del conjunto verdolaga.

Con este resultado ambos equipos quedaron con 4 puntos en este inicio de la Liga BetPlay Dimayor.

Estos fueron algunos de los memes que dejó el compromiso entre antioqueños y manizaleños.

No verde... Los únicos monstruos son los directivos y Bodmer pic.twitter.com/WDdy5K8uBi — Anfer cuenta humillada por Pioli (@anfer_or) February 2, 2024

Bodmer: “Trajimos a Edwin Torres porque es el mejor centrador de la liga”



El triplehpta de Edwin Torres:

pic.twitter.com/yxsXmqv9xP — Aristizabal (@aristi___) February 2, 2024

Yo cuando Bodmer salga a decir en rueda de prensa que el equipo mejoró con juego de posición y no se que otras maricadas:

pic.twitter.com/2a3zqDSF8L — Aristizabal (@aristi___) February 2, 2024