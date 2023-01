Hinchas de Nacional piden salida de directivo con gallinas muertas

La situación en Atlético Nacional no es la mejor: la crisis por la mala relación entre hinchas y directivos pasa por su peor momento. Los aficionados reclaman la salida de los directivos, especialmente la de Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo de la institución.



Los hinchas no dan su brazo a torcer y parece que no quieren llegar a buenos términos con los dirigentes. La inconformidad por las últimas decisiones se ha transformado en tratamiento hostil y amenazas de no asistir al estadio Atanasio Girardot.



Este viernes, un nuevo capítulo se presentó en la sede administrativa de Nacional, en Itagüí, pues algunos hinchas tuvieron una fuerte reacción contra Benjamín Romero, a quien han declarado ‘Enemigo de Nacional’, y lo tildan por ser hincha de Millonarios antes de llegar al club.



Con gallinas muertas, colgadas a las afueras de la sede, los hinchas de Nacional protestaron contra la presencia de Benjamín Romero.



Muchos criticaron la fea manera de protestar, pues la consideran “aberrante y de mal gusto”. Otros lo ven como una amenaza a la vida del directivo, confeso hincha de Millonarios, club al que denominan ‘gallinas’.