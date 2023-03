¿Motivo de ilusión en Millos? Razón por la que Mineiro llega golpeado

Tanto Millonarios como Atlético Mineiro decidieron reservar a sus titulares para el partido de Copa Libertadores, duelo clave que entregará tiquete a fase de grupos. Ambos emplearon nóminas alternas pero el experimento solo le funcionó a Alberto Gamero. El argentino Eduardo Coudet sí se quedó con las manos vacías.



El elenco albiazul sacó un valioso punto en su visita a Atlético Nacional, al que enfrentó con Álvaro Montero como único titular habitual. Al final, los suplentes mostraron puntos altos ante el primer equipo de Paulo Autuori y se llevaron un buen resultado a Bogotá. Óscar Vanegas y Jader Valencia entre los más destacados.



Atlético Mineiro intentó lo mismo este domingo ante Athletic FC en la semifinal del Campeonato de Minas Gerais y terminaron perdiendo 1-0. Un doloroso resultado si se tiene en cuenta que no habían perdido un solo partido en 2023. Venían de obtener siete victorias y cuatro empates, el más reciente ante Millonarios.



El técnico argentino Eduardo Coudet culpó a la altura de Bogotá de la derrota. "El cansancio les pegó y por el tema de la altura, que no le dimos la importancia que significa, jugamos a 2700 metros de altura e hicimos un desgaste físico. No es normal jugar así y cuesta más recuperarse, necesitabamos que descansaran".



De los titulares habituales, los únicos que estuvieron desde el arranque fueron el arquero Everson y el volante Otavio, aunque estuvieron otros cuatro de los que jugaron ante Millonarios. Hulk ingresó y botó penalti.



En lo corrido de 2023, Mineiro empezó ganando ante Caldense (2-1), Tombense (1-2), Ipatinga (0-1) y Democrata (3-0). Luego, igualó 1-1 con Cruzeiro y venció (2-1) a Patrocinense, antes de chocar en la segunda ronda de Libertadores frente al venezolano Carabobo, al que despachó tras un 0-0 en la ida y un 3-1 en la vuelta.



En el Campeonato Mineiro, el equipo de Coudet también ha conseguido igualar 1-1 con Atlético MG y vencer al SC Democrata (0-3). Antes de perder el invicto ante Athletic FC había empatado a un gol con Millonarios en El Campín, con goles de David Macalister Silva y Paulinho.



Mineiro no quiere llevarse otra sorpresa a mitad de semana como la ocurrida este domingo y buscará clasificarse a fase de grupos en el Mineirao. Millonarios no tiene otros planes que los de regresar al país metido en la Libertadores. ¿Cuál ganará el pulso?