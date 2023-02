¿El Campín no es apto? Personería advirtió falencias en estructura

El estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario que acaba de acoger el Sudamericano Sub-20 y que, tras la buena asistencia a los partidos de la Selección Colombia, la postulación para partidos del seleccionado mayor empezó a tener fuerza y que aumentó tras la petición de la alcaldesa local, Claudia López.

Pese a las intenciones de la capital de albergar duelos de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, El Campín no pasaría por un buen momento estructural de acuerdo al reciente informe de la Personería de Bogotá, quienes revelaron que tribunas del sector occidental son un riesgo para los espectadores, debido al alto flujo de personas que acuden a ella.



De igual manera, se determinó que falta mantenimiento y hay humedades que pueden avanzar en el deterioro del escenario deportivo. Asimismo, el sistema pararrayos no cubre la totalidad del estadio y se convierte en un peligro para los ciudadanos.



“El sistema de protección adoptado desde el año 2009 es insuficiente, además luego de 13 años tampoco ha sido intervenido de manera sustancial para ampliar su capacidad, únicamente se han realizado mantenimientos”, dijo el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.



En el informe de la personería también se identifica que las silleterías no están en condiciones para que las personas transiten de manera adecuada hacia la salida en caso de haber una emergencia.





“Lo que ocurre en la tribuna noroccidental, denominada familiar y la tribuna occidental, que tienen filas con 115 sillas aproximadamente. Se dispuso silletería con espaldar, pero con su instalación se redujo el área libre de circulación de 75 a solo 30 centímetros entre gradas, situación que va en contravía de lo establecido en la norma técnica NSR-10 en la que se establece que, entre filas con más de 60 sillas, la distancia debe ser de 75 cm. La corta distancia entre cada fila dificulta el tránsito de las personas hacia la salida más cercana”, dice la Personería de Bogotá.

Finalmente, el informe también involucra el tema de las barras y habla sobre el programa ‘Goles en Paz 2.0’, quienes aparentemente no cuentan con suficientes recursos para llevar a cabo procesos de fortalecimiento del barrismo social en la capital.



“A nivel distrital, se ha avanzado en la implementación del Plan Decenal de Fútbol 2014-2024, así como en elementos de política pública de barrismo social como Goles en Paz 2.0, pero aún son múltiples los retos y exigencias enmarcadas en la ley, para lograr trascender el espectáculo del fútbol de sus elementos más operativos y de seguridad a elementos que fortalezcan la convivencia”, finaliza el informe la Personería de Bogotá.