La inseguridad no discrimina: Asprilla llora a su toro 'Lagrimón'

Faustino Apsrilla, una de las leyendas de la Selección Colombia, ha sido víctima de la inseguridad en el país.

El exjugador ha denunciado en sus redes sociales que fue víctima de robo en su finca de Tuluá y que perdió cinco vacas y a su toro 'Lagrimón'.







Hoy me robaron a mi toro Lagrimón, el consentido de mi finca San Tino en Tuluá, y cinco vacas más. Espero que la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol hagan algo al respecto, esto no puede seguir pasando en nuestro municipio y en nuestro país. pic.twitter.com/pb6laMZDIL — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) February 21, 2019

En el robo, Asprilla está especialmente afectado por la desaparición de su toro: "Hoy me robaron a mi toro Lagrimón, el consentido de mi finca San Tino en Tuluá, y cinco vacas más. Espero que la Policía y la Fiscalía hagan algo al respecto, esto no puede seguir pasando en nuestro municipio y en nuestro país", dijo.



Y agregó: "Les pido colaboración a quienes me puedan ayudar a recuperar a "Lagrimón", es mi mascota hace años, es como parte de mi familia, y ustedes saben para que se roban ganado en este país".