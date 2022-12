El hit de Messi de fin de año: enloquecida fiesta en Rosario

Lionel Messi no se cambia por nadie y tras haber ganado la Copa del Mundo con Argentina no paran las celebraciones para el astro argentino, quien se encuentra en unas merecidas vacaciones en su ciudad natal, Rosario.



Con plena competencia de PSG en Ligue 1, Messi sigue pasando buenos momentos con sus familiares y amigos en las fiestas de fin de año, pero no conforme con ello, organizó tremenda megafiesta en Rosario para seguir celebrando el título del Mundial.





Según publicó Jorge Messi en redes sociales, se pudo conocer detalles sobre la fiesta de fin de año exclusiva que organizó Lionel Messi, quien solo invitó famosos y compañeros del fútbol como Ángel Di María, Leandro Paredes, Maxi Rodríguez y muchas más personalidades que estuvieron en el recinto del Centro de Convenciones del Casino City Center.

¡MUEVA 10! Leo Messi a puro ritmo en el show que realizó La K'onga en la fiesta organizada por la Pulga.



De igual manera, se conoció cómo Messi y Ángel Di María cantaron la popular canción de La Mosca, “muchachos”, el hit que se volvió viral después de ganar el Mundial de Qatar 2022 ,mientras que el invitado de lujo para musicalizar fue la banda La K’onga, quienes no dejaron pasar el momento para hacerse con sus fotos con los campeones del mundo.





Festejo con AMOR ❤️. Fideo Di María y Jorgelina Cardoso disfrutaron de la fiesta de Messi en Rosario.



Además, dentro de la decoración en el Centro de Convenciones del Casino City Center de Rosario, hubo vasos para el alcohol con el mensaje viral de Lionel Messi al jugador neerlandés Wout Weghorst “qué mirás bobo”.

"YO SOY SABALERO..." Los Palmeras participaron en la fiesta de Messi en Rosario e interpretaron la icónica canción de Colón.



