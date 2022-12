Antonela, la inspiración de Lionel Messi: reviven su historia de amor

El día más esperado por Lionel Messi, ad portas de su primer título orbital en el Mundial de Catar, es también la excusa ideal para mirar hacia su círculo íntimo, su familia y su esposa Antonela, madre de sus tres hijos. ¿Cómo nació esta historia de amor? El diario La Nación revivió un romance que cautivó al país.

La primera vez que se vieron fue cuando él tenía nueve años y ella, ocho. Sucedió en la casa de Lucas Scaglia, primo de Antonela y compañero de fútbol de Leo. Según la película documental ‘Messi’, del director español Álex de la Iglesia, la Pulga quedó paralizado con los ojos de esa joven. “¿Quién es?”, llegó a balbucear. “Antonela, mi prima”, le respondió su amigo, según relata La Nación.



Ella se convirtió en su primer amor. También en su primera derrota. Antonela no quería saber nada con estar de “novia”. Su primera relación fue de amistad. Sí, amigos del barrio. Amigos de Rosario. Eran sólo niños. Pero un día la vida los separó. Fue en 2000, cuando Jorge Messi -padre del futbolista- decidió viajar con toda su familia a Barcelona, con la intención de que su hijo vistiera los colores culé. “Antonela y Leo dejaron de verse durante un tiempo cuando él era solamente un chaval que quería llamar su atención y ella una niña guapa que no se dejaba engatusar”, cuenta el periodista Guillem Balagué en ‘Messi’, la única biografía autorizada



Una tragedia volvió a forjar una sólida amistad. Fue en 2005, cuando una amiga de ella murió a la salida de una tienda al ser atropellada por alguien que manejaba borracho. “Antonela tenía 17 años y la pasó muy mal, estuvo varios días sin ir al colegio. Justo coincidió con uno de los viajes de Leo hacía su casa y, apenas se enteró, corrió para estar a su lado”, reveló otra de las amigas en diálogo con la revista Para ti, en 2010.



Messi ya había debutado en la Primera de Barcelona. Antonela estaba de novia con otro chico. Era una amistad sincera, aunque había algo que nunca se había apagado. Cuando ella cortó su relación de tres años, el diálogo con Leo comenzó a ser más fluido. Y de repente, el amor volvió a florecer. Era auténtico, era recíproco, pero también era a la distancia.



Recién el 20 de julio de 2007, en la celebración del día del amigo, Antonela le blanqueó el noviazgo a su círculo íntimo. “Nos encontramos en Roldán para festejar el Día del Amigo, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Lio le había regalado. No dijo mucho más pero todas entendimos que habían vuelto a salir”, recordó una de sus amigas en Para ti.



Públicamente, el anuncio de la relación lo hicieron en los primeros meses del 2009. Fue el propio Leo el que habló de su relación con el programa de televisión Hat Trick Barça, de la TV Catalunya. Eso sí: no la nombró.



La relación se mantuvo a la distancia durante casi tres años, en los que ella viajaba con frecuencia a Barcelona, hasta 2010, según La Nación.



Fue después de esa Copa del Mundo que ella se fue a vivir a Cataluña con Leo. Ya había dejado la carrera de Odontología por falta de vocación. La de Comunicación la abandonó para poder estar al lado de su amor. Lo que nunca dejó de hacer fue estudiar inglés, una de sus grandes pasiones. Incluso, cuando estaba en Rosario, hasta llegó a dar clases de idioma. Eso sí: a Antonela no le gusta el fútbol. Así lo dejó claro Messi en una de las pocas entrevistas en la que habló sobre ella: “Se aburre con el fútbol. No me presta atención ni cuando vuelvo a casa y le digo ‘he marcado dos goles o he logrado un hat-trick’. No le interesa”, declaró Leo en Corriere dello Sport.



Thiago, el primer hijo de la pareja, nació el 2 de noviembre de 2012. Mateo, el segundo heredero, llegó al mundo el 11 de septiembre de 2015. Ciro Messi es el tercero de la dinastía Messi.



