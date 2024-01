Así será la lujosa camiseta de Argentina para la Copa América 2024

Año de Copa América y las selecciones de la Conmebol ya empiezan a alistar los detalles para competir por el título. En el caso del seleccionado argentino, el reto de defender el título es atractivo, todavía bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.



El certamen más relevante de Sudamérica se desarrollará en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. Más allá de unos amistosos internacionales que están en plena programación, la Copa América es el desafío estelar.



Este viernes se filtró el que sería el nuevo diseño de camiseta que vestirá el campeón del mundo. Con varios detalles llamativos.



La nueva indumentaria albiceleste, mostrada en una caja personalizada y viralizada en las redes sociales por la cuenta D.A Sports - Camisas de time, tiene varios cambios respecto a la utilizada por el plantel en la Eliminatoria Sudamericana y en Qatar 2022. Según se ve, en el frente seguirán las tres bandas verticales celestes y las cuatro blancas, pero ya no habrá detalles en negro en las tres tiras de los hombros ni en el contorno del cuello. A partir de ahora son exclusivamente celestes. Adidas, la histórica marca del seleccionado, tendrá en dorado su isotipo, en la parte derecha del pecho.



El cambio más interesante es el del escudo de AFA: como siempre, está a la altura del corazón, pero ahora es más angosto y completamente dorado. Lo acompaña el blanco y ya no el negro en la sigla de la Asociación del Fútbol Argentino.



Según se vislumbra en un video de 26 segundos, también cambia la disposición de las tres estrellas: la tercera y última, conquistada en el Mundial de Qatar, ya no brilla por encima de las otras dos estableciendo en forma de pirámide, sino que se exhibe levemente más arriba para darle una suerte de equilibrio mayor al diseño. Una novedad que seguramente va a atrapar a los hinchas, mientras se espera la definición del caso Scaloni. ¿Seguirá el DT todo el año al frente de la selección luego de sus dudas?