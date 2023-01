¿Hizo curso de cangrejo? Revelan que Piqué quiso volver con Shakira

Cada día un capítulo. Así desde el momento en que se anunciaron su divorcio. La novela de Gerard Piqué y Shakira parece que durará los 12 años que pasaron juntos.

Pero hay que reconocer que no es una mala historia, que eventualmente logran dar alguna sorpresa y que, a juzgar por las canciones, aún no se cuentan muchas verdades.



Ahora, según el periodista Jordi Martin, el paparazzi que tiene por oficio seguir esta historia, una noticia inesperada: Piqué habría intentado que Shakira lo perdonara tras conocerse su relación con la ya célebre Clara Chía. Como ella se negó a perdonarlo, él empezó a dejarse ver públicamente con su conquista, de 23 años.



El periodista asegura que fuentes cercanas a la estrella aseguraron que el ex futbolista terminó su relación en abril del año pasado, pero un mes después de dejar la casa familiar volvió para pedirle a la cantante que se olvidara de todo y volvieran a estar juntos.



"Piqué se arrepintió de dejar a Shakira y decidió intentarlo de nuevo... De los allegados a Shakira me cuentan que en abril pasado terminaron su relación y un mes después se arrepintió y volvió a casa, pero no funcionó y decidieron separarse por completo. Clara ya existía para entonces”, dijo en su espacio en Univisión.



La versión se ajusta a la canción de la barranquillera con Bizarrap. Sessions #53, que ella describió como catarsis y una liberación: "No voy a volver contigo, ni siquiera si lloras o me ruegas".



En las últimas horas ambos coincidieron en el cumpleaños de su hijo mayor, Milan, mientras algunos medios españoles especularon que a su llegada el ex jugador se encontró con una espeluznante bruja en el balcón de la casa de Shakira que curiosamente daría a la casa de su ex suegra y que los vecinos aseguran que la artista ha estado poniendo su nueva canción a todo volumen para que la familia de Piqué pueda escucharla.