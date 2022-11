¿Lo quieren afuera o que siga? La curiosa encuesta de jugador de Chile

Sin duda alguna, es muy curioso que un jugador se meta con sus aficionados y los ponga a decidir por medio de una encuesta el futuro en un equipo de fútbol o en una selección. Pues está más que claro que cualquier futbolista se muere por representar a su país, y el amor por su nación nunca se acaba sino hasta que no haya más pies para seguir desempeñándose como deportista de alto rendimiento.

Las caídas y los tropiezos entristecen, pero no es razón alguna para que un futbolista de tanta experiencia como lo es Arturo Vidal ponga en duda su continuidad tras dos Mundiales sin poder actuar con la Selección de Chile. Al contrario, el caer es una nueva oportunidad para hacerse más fuerte y seguir luchando por éxitos con el combinado nacional. Sin embargo, parece que Arturo lo ha dado todo en 15 años que lleva portando los colores de los australes.



Se acerca el Mundial de Catar 2022, Chile intentó todos los mecanismos para clasificar al certamen mundialista. No competitivamente tras no alcanzar el objetivo, sino que se cansó de gastar los recursos yendo al TAS por el tema de Byron Castillo, jugador ecuatoriano de una polémica inmensa a lo largo de la cita orbital, que hasta en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ponen en duda su convocatoria para evitar problemas en tierras asiáticas. No obstante, quemar esa última carta tampoco ayudó a Arturo Vidal ni a los chilenos.



Arturo Vidal seguirá jugando, por lo menos, eso es lo que dejó ver retando al Real Madrid en el Mundial de Clubes, una vez que Flamengo alzó la Copa Conmebol Libertadores. Pero la gran incógnita es si Vidal le pondrá fin a una vida llena de éxitos con Chile a nivel de selección, y su último partido que dio título fue el de la Copa Confederaciones en Rusia en 2017 cuando también tiró declaraciones polémicas contra Alemania en la final diciendo, “ninguna selección puede con Chile en estos momentos”.



Todo el mundo quiere y sueña con representar a su país hasta que el cuerpo de. Arturo Vidal tiene más por dar, pero dejó la decisión en manos de sus seguidores que al parecer quieren que Vidal siga jugando con el combinado nacional chileno de cara a las Eliminatorias. La tercera es la vencida y los australes quieren regresar a una cita orbital teniendo la chance de clasificar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.



Y es que, Arturo Vidal sorprendió el domingo 13 de noviembre utilizando sus redes sociales para poner en incertidumbre su continuidad con Chile. Primero, escribió acompañado de una imagen de la bandera chilena, “creo que llegó el momento Chile, hay que decidir que es lo mejor para todos ¡Seguimos o seguimos!”. Pero todo no paró con ese mensaje, pues también usó su cuenta oficial de Instagram para hacer una pequeña encuesta.



Gracias a la posibilidad de hacer encuestas en la red social, dejó una curiosa votación, “¿Me retiro o no de la Selección?”. Arturo Vidal solo necesitó una hora para que la mayoría de sus seguidores decidieran. Con dos opciones como el “Sí” y el “No”, sus aficionados alzaron la voz con un 55% para que no la deje y un 45% que quieren su retiro del combinado austral.