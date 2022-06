Las vacaciones de Vidal en Colombia: ¿cita o solo paseo en Medellín?

Primero que todo: Arturo Vidal busca club después de salir de Inter de Milan y, a sus 35 años, no se cierra a ninguna posibilidad.

Su nombre ha sonado para el Al-Rayyan de Catar, el mismo equipo donde, por ahora, está James Rodríguez, pero también para Flamengo, Boca Juniors, Olympique de Marsella, más recientemente para Inter Miami y... hasta para Atlético Nacional.



Y ahí empiezan las conjeturas: el chileno estuvo en los últimos días de paso por Colombia, el país de su novia, Sonia Isaza, con quien se vio muy feliz y enamorada. ¿Por qué estuvo en Medellín y no en Cali, la ciudad de residencia de la bella influenciadora? ¿Acaso fue a Medellín a cumplir alguna cita particular o solo a ver, de rapidez, a su buen amigo James?



De la visita no hay dudas pues el jugador compartió esta imagen en sus redes sociales con el texto, "Muchas gracias Medallo por tanto cariño, ❤️🇨🇴 ojalá volver pronto":

Lo que se desconoce es el motivo de su visita y si, como se rumoró en el pasado, hay algún interés de parte de Atlético Nacional, que este domingo se medía a Tolima en la vuelta de la final de la Liga y que tiene varios jugadores, jóvenes y con experiencia, en la posición del chileno.



Pronto, seguramente, habrá noticias: ¿humo o realidad? Todo es posible a esta altura del mercado de fichajes.