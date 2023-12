Así explotó Arturo Reyes con Faustino Asprilla por título del Junior

Increíble: siguen poniendo peros al título de Junior en la Liga BetPlay II-2023. El tiburón le ganó una final vibrante al Independiente Medellín para colgarse la décima estrella en su escudo, pero le buscan críticas al equipo, al formato del campeonato y al nivel del fútbol colombiano.



Y ante esa marcada crítica al Junior y a su hazaña, el técnico Arturo Reyes también ha cambiado: de ser ese entrenador parco, tranquilo y de pocas palabras, pasó a ser un defensor de su equipo y su gestión, llevándolo inclusive a enfrentarse a Faustino Asprilla en vivo, en el programa ‘Equipo F’ de ESPN Colombia.



Asprilla quiso criticar el formato de la Liga BetPlay, haciendo una comparación con el fútbol brasileño: “Si el torneo fuera como el campeonato brasilero, pues nos daría que los mejores equipos pelearían por el título; inclusive equipos históricos como Vasco y como Santos se juegan el descenso, porque allá no premian la mediocridad, aquí sí la premian. ¿Qué hacemos si el campeonato es así?”.



Así, el técnico del Junior tuvo una respuesta creativa, graciosa e implacable: “¡Vaya y ponga la queja en el CAI!”.



MI DT ARTURO REYES. pic.twitter.com/IW3zeFkBKV — La Página Rojiblanca⭐️ (@juniorlpr1924) December 19, 2023

El cruce entre Reyes y Asprilla estuvo caliente, aunque siempre con respeto. “Tino, así fue campeón América, así fue campeón Nacional, así fue campeón Millonarios, y ustedes todos hablaron de que eran justos ganadores”, replicó el entrenador del Junior.



Asprilla respondió: “No, no, no, es que yo vengo diciendo que este torneo es muy mal diseñado, que se presta para eso, porque un equipo que viene mal, a lo último… ¿A quién le ganaron ustedes para clasificar? ¡A tres equipos eliminados, y entraron!”.



-Yo no estoy poniendo ninguna queja- dijo Asprilla.



-¡Sí, señor, porque estás demeritando el trabajo del equipo!- contestó Reyes.



-No estoy demeritando nada, si yo pudiera les daba otro premio, los felicito.



-Claro que sí, claro que sí- dijo Reyes irónicamente.



-Vea, los felicito… ¡Igual apenas tienen 10 títulos, tampoco es que tengan 20, tienen 10!



-No te escondas en la felicitación.



-No, no, no, yo no me estoy escondiendo de nada. Estoy diciendo que para mí, para Faustino Asprilla, el fútbol colombiano es muy mediocre porque se da eso.



-¡Estás demeritando!



-Siempre lo he dicho, gane Nacional, gane América.



-¡Perfecto, pero el campeón es Junior!- sentenció Reyes.



-La mediocridad no es de Junior, es del torneo- intentó aclarar Asprilla.