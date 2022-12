Bono, el marroquí más argentino: así cantó canción de River

Marruecos logró derrotar a la poderosa España de Luis Enrique gracias a una buena actuación de su arquero Yassine Bono, quien atajó tres penaltis y le dio la histórica clasificación a cuartos de final al seleccionado marroquí.



Tras finalizar el partido, Bono fue interceptado por la prensa argentina en conferencia de prensa y con un español perfecto y acento argentino, sorprendió al periodista, quien no ocultó preguntarle que cantara cánticos del equipo millonario y ver si de verdad era fan de River Plate o simplemente era un gusto.



“No me vas a hacer cantar acá, ya con los compañeros canté. Me sé muchas, casi todas”, dijo Bono al periodista de ESPN, Agustín Belachur.



Sin embargo, después de tanta insistiera del comunicador, Bono no le quedó de otra que cantar a puro sentimiento una estrofa de un cántico de River Plate y con su acento argentino, demostró que de verdad es seguidor de uno de los clubes más grandes de Sudamérica.



“Por este amor…yo te aliento desde la cuna”, cantó entre risas Bono frente al periodista argentino, quien no salió de su asombro al ver el sentimiento del arquero marroquí por River Plate.



De igual manera, Bono confirmó que, como detalle a uno de sus grandes ídolos, Ariel Ortega, le hará llegar la camiseta con la que tapó los penales contra España.



“Le voy a enviar mi camiseta a Ortega, es mi ídolo y para él lo que quiera”, dijo sin pena Bono a ESPN.



-Bono sabes alguna canción de River?

-Por este amooorr🎶 pic.twitter.com/eCs2sOJtWP — Iván Alvarenga (@ivanalvarenga1) December 7, 2022

De momento, Marruecos se centrará en descansar y preparar el partido de cuartos de final contra otra selección complicada como Portugal, quien, tras golear a Suiza, se volvió una de las favoritas a llegar lejos en el Mundial.