¿Escándalo en Selección Argentina? Acusan al 'Papu' Gómez de brujería

En las últimas horas se hizo viral la versión del periodista argentino Gonzalo Cardoza, quien aseguró conocer la razón por la que Alejandro 'Papu' Gómez no estará en los amistosos ante Panamá y Curazao. No cree que se deba a su lesión y a la negativa del Sevilla en prestarlo. Es más, el excronista de ESPN mencionó que fue "cancelado" y que no volverá a la Selección Argentina.



La noticia que le está dando la vuelta al mundo involucra a Giovani Lo Celso, a quien según Gonzalo Cardoza el 'Papu' afectó con una lesión previo al Mundial, apoyándose en rituales de magia negra para poder entrar en los planes de Lionel Scaloni.



En un video que publicó en YouTube, el periodista aseguró que el verdadero motivo por el que 'Papu' no estará con la albiceleste es porque sus compañeros le pusieron la cruz. Se refiere a un "grupo chico" que integran Leo Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María y Rodrigo de Paul.



Cabe recordar que el extremo del Sevilla entró en la convocatoria de Scaloni, pero en las últimas horas "se bajó del bus". Según se conoció, el club español habría decidido no prestarlo pues está en la etapa final de su recuperación tras la lesión que sufrió en el Mundial de Qatar.

El periodista dijo conocer estar versión hace dos semanas y cree haberla confirmado con la ausencia del 'Papu' en los amistosos. "Lo primero que voy a decir es que por algo estaba en la lista y el Sevilla el día antes no le va a decir que no viaja. Raro. Lo otro es que el propio Papu subió una historia entrenándose en modo selección (...) Ya se rumoreó un poquito que no va a volver y lo que no se animan a decir, yo lo voy a contar", dijo.



"¿Qué pasó para que quedara excluido de ese grupo chico? Después de Holanda un jugador se enteró de algo que hizo el Papu previo al Mundial y recordarán la lesión de Lo Celso. Cuando se enteraron le hicieron la cruz y no hubo baile del Papu", recordó el periodista que en el festejo del título se le vio muy solitario.



"En un en vivo creo que jode una o dos veces con Otamendi y después con nadie más. Un poquito con el Kun, pero en una versión algo solitaria. Festejando, pero no todos sabían toda la verdad en ese momento. ¿No les extraña que ningún compañero le pusiera algo por la lesión en Sevilla? El único fue el Dibu. Me dicen que ese grupo lo canceló y ahora es el innombrable", agregó.



Cardozo destacó en un segundo video que el futbolista acudía con regularidad a una "bruja" y que esa fue la manera en la que sus compañeros se enteraron en que había perjudicado a Lo Celso con la lesión.



"Cuando llega el Mundial les dijo a sus compañeros que la bruja le dijo que iban a ser campeones. Uno de ellos contactó a esta persona, movió influencias y le dijo que por qué estaba tan segura que iban a ser campeones, querían saber si 'Papu' decía la verdad. Tenía que estar adentro del Mundial a cualquier costo y el costo fue Lo Celso. Por eso el grupo le hizo la cruz", aseguró.



Según el periodista la mayor prueba de lo que dice es que nadie lo va a salir a desmentir. "Ya recibí mensajes de 'cómo te enteraste', 'hace cuánto lo sabes'".

Lo cierto es que a través de sus redes sociales el Papu publicó una fotografía en la Selección y lamentó no poder estar en la fiesta. "Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande por que me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver. Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia ! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso".



Lo que para muchos refuerza la versión del periodista es que en su última publicación, el único que reaccionó fue 'Dibu' Martínez. Ningún otro jugador de la albiceleste lo hizo. "Te vamos a extrañar", le escribió el arquero.



Lo cierto es que 'Papu' tuvo que limitar los comentarios en Instagram pues todos sus seguidores empezaron a preguntarle si era verdad que había hecho "macumba" (ritual de brujería) para afectar a Lo Celso.