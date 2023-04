Show arbitral con polémicas y expulsiones: peleó hasta con un policía

¿Recuerdan al polémico Juan Pablo Alba de Equidad-Unión? Pues bien, en Argentina le apareció competencia. El juez Fernando Espinoza está en el ojo del huracán por su cuestionado arbitraje en el fútbol argentino.



Todo se dio en el partido entre Atlético Tucumán y San Lorenzo, en la noche del sábado, partido que terminó 1-3 a favor del ciclón. El "show" de Espinoza empezó con el técnico Lucas Pusineri expulsado y dejó a tres jugadores con roja.



Alba, el árbitro colombiano, había sido protagonista en la fecha 9 de la liga colombiana, expulsando a cuanto jugador le reclamaba. El partido entre Equidad y Unión Magdalena terminó siendo un 8 contra 9. Espinoza, el juez argentino, no estuvo muy lejano de la polémica.



El ambiente resultó hostil desde el inicio del partido. En apenas un minuto ya había echado a Lucas Pusineri, extécnico del Deportivo Cali ahora en Tucumán. El entrenador le reclamó un penalti y Espinoza decidió echarlo. No lo dejó hablar. Incluso, según la prensa argentina, intentó hacerlo echar por la Policía.



El decano terminó jugando con 9, pero Espinoza quiso compensar y también echó a alguien en San Lorenzo. Los colombianos Rafael Pérez y Carlos Sánchez eran titulares en el ciclón. Una de las expulsiones más polémicas fue la de Guillermo Acosta de Tucumán, a quien el árbitro no le perdonó haberse estrellado con él.



Y eso no fue todo. Al final del partido, Espinoza también quiso pelear con un policía que lo escoltaba en la salida del Monumental José Ferro.