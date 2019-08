Árbitro en Bolivia pita un penalti señalando el VAR… ¡Pero no hay VAR!

Polémica, absurdo y muchas burlas en la Liga de Bolivia. Este sábado, en el partido entre Always Ready y Bolívar, sucedió un hecho curioso con el árbitro Raúl Orozco, quien tomó una decisión que causó revuelo, pero especialmente generó malestar su manera de señalar un penalti en el remate del partido.

Minuto 90+5. El local perdía 0-1 con Bolívar, que se había adelantado con gol de Vladimir Castellón. En un tiro libre de costado, hubo una aparente falta, que el juez no vio en primera instancia y que despertó los airados reclamos de Julio César Baldivieso, entrenador del Always.



La jugada siguió y minutos después el partido se paró. El juez Orozco fue llamado por el cuarto asistente y decidieron pitar penalti, pero el árbitro central lo hizo haciendo la seña del VAR…pero ojo, ¡en Bolivia no hay VAR!



Esto es escandaloso, que VERGÜENZA acaba de pasar nuevamente el Fútbol Boliviano!!!

Se aplica el VAR, se da cuenta y se agarra el audífono , si quedaban dudas de que se juega sin reglas, sin moral, sin autoridad, sin seriedad, sin credibilidad , aquí está la prueba!! Vergüenza pic.twitter.com/jHjzcy6ZjJ — Dardo Gomez Lattus (@GomezDardo) August 3, 2019

De inmediato llegaron las protestas del banco del Bolívar, pues la tecnología todavía no está instaurada en la liga boliviana. Incluso el equipo de La Paz amenazó con abandonar la cancha…fueron 10 minutos de discusión.



Al final, William Ferreira cobró pero tuvo que repetirse el disparo debido a que hubo una descarada invasión de área de un defensor de Bolívar. En el segundo intento, el balón pegó en el palo y el partido terminó con derrota de Always Ready.