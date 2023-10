Polémico gesto de árbitro Andrés Rojas tras eliminación de Corinthians

Fortaleza de Brasil hizo historia al conseguir su primera final a nivel internacional y luego de ganarle 2-0 a Corinthians (3-1 global), el conjunto tricolor selló su clasificación a la gran final que se disputará en Punta del Este, Uruguay.

El partido en líneas generales no fue bueno para Corinthians, quien se vio superado ampliamente por Fortaleza que no supo sufrir y manejó el partido a su antojo.



Sin embargo, luego de que el árbitro colombiano Andrés Rojas decretara el final del partido, las cámaras se dirigieron a él y en redes sociales no se hizo esperar la actitud que tomó el central.





En las imágenes se ve cómo Andrés Rojas pita el final del partido y mientras señala la mitad del campo de juego, con su otra mano cerró el puño que hace notar que celebró algo y varias personas relacionaron que quiso festejar la eliminación de Corinthians.



Pese a ello, la celebración de Andrés Rojas al parecer no se debe al gusto por la eliminación de Corinthians y clasificación de Fortaleza, sino por su buena actuación que tuvo dentro del campo, ya que no sufrió con las decisiones que tomó en el trascurso del partido.