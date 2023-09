Antony niega haber abusado de su exnovia: ‘Nunca la he tocado’

En una entrevista para el medio brasileño, SBT, el atacante de Brasil y de Manchester United, Antony, negó rotundamente haber agredido a su exnovia, Gabriela Cavallin.



Esta negación se da luego de las acusaciones por parte de la mujer, quien afirmó que el futbolista de 23 años la había agredido en múltiples ocasiones y llegó a decir que el brasileño le lanzó un vaso y al intentar defenderse, se cortó el dedo de gravedad.

"No la toqué en ningún momento. Salí del entrenamiento por la mañana, cogí mi coche y fui al hotel donde ella estaba. Comimos y conversamos normalmente. Todo tranquilo. Se irritaba cuando decía que tenía que irme porque tenía mis compromisos. Dije que tenía que irme y empezó la discusión", explicó el futbolista.



"Me dio en la cara, se alteró. Tiró un vaso y un plato al suelo, pero también hacia mí. En ningún momento la agarré, ni le di un cabezazo", complementó mientras a su vez confirmó que la pareja tenía una relación conflictiva debido a los celos entre ambas partes.



De igual manera, mencionó que el hecho ya se está investigando y que espera que la verdad salga a la luz: "Nunca he tocado a una mujer, es algo que no se me pasa por la cabeza. Sé la verdad y saldrá a la luz. Sé que muchos me están masacrando, pero la verdad siempre sale a la luz. El United está al tanto de toda la investigación".



Además, aseguró que presentará pruebas para demostrar su inocencia: "Estamos haciendo un seguimiento. Es totalmente equivocado, cien por ciento equivocado. Tengo una madre, una hermana, y nunca quisiera que les pasara esto. Estoy cien por ciento seguro de que nunca he tocado a una mujer y presentaré pruebas. La gente verá la verdad. Nunca he agredido y nunca lo haré. Estoy seguro de que nunca he cometido violencia física".



Vale señalar que además de las acusaciones de Cavallin, dos mujeres más han hecho acusaciones al futbolista. La primera afirma ser agredida el pasado mes de octubre tras negarse a mantener relaciones con él durante un viaje de negocios a Inglaterra mientras que la segunda le puso una denuncia tras discutir con él en una fiesta.