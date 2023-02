Millonarios empató y Antonio Casale es la gran tendencia: ¿Por qué?

En un partido gris y sin muchas opciones de gol ni para Universidad Católica de Ecuador ni tampoco para Millonarios, hubo que 'escarbar' realmente en destacar acciones. Un disparo en el travesaño que inquietó a Álvaro Montero e intentos ecuatorianos pero sin respuesta de los embajadores que no fluyeron en la creación ni mucho menos en el ataque. La salida de los laterales quedó en mucha evidencia y fue criticada tanto por Elvis Perlaza como un Ómar Bertel que no estaba en plenitud para actuar. El debut fue un 0-0 sin mucha llegada.



Millonarios no logró quedarse con la victoria que esperaban en Quito para definir la historia con comodidad en Bogotá la próxima semana, pero el empate sin goles igual deja la serie abierta. El equipo que fue visitante no gozó de oportunidades de gol más allá de un mano a mano de Leonardo Castro que atajó el guardameta Cuero de la Universidad Católica.



Claramente en un partido sin emociones y de pocas llegadas, los oídos de los televidentes que pusieron ESPN para ver el compromiso estaban puestos en los comentarios de Antonio Casale, hincha de Millonarios y que confundieron a más de una persona. Casale como seguidor del cuadro albiazul se conoce a la perfección los nombres de cada jugador, pero curiosamente cuando el narrador tenía una confusión, Antonio solo hacía énfasis en el verdadero nombre, pero no le corregía ni le hacía saber del error que estaba cometiendo. Y no sucedió una vez, sino que ocurrió en más de dos o tres ocasiones

Y es que, el narrador argentino de ESPN cada vez que Leonardo Castro tenía la pelota en sus pies, cambió su apellido por completo por 'Torres'. Aunque los televidentes se percataron e incendiaron las redes hasta tal punto de hacer tendencia a Antonio Casale durante la mayoría del compromiso, el periodista y quien fungió como comentarista en la transmisión del juego nunca le corrigió el apellido.



Mientras su compañero le seguía diciendo 'Torres' a Leonardo Castro y mientras Antonio Casale no decía nada sobre la equivocación, las redes le seguían cobrando a Casale tanto que se hizo viral y se convirtió en la gran tendencia en un juego sin emociones y en las que ni siquiera el ex Deportivo Pereira, jugador en cuestión por los errores pesó durante los 90 minutos. Acá los mejores comentarios en Twitter: