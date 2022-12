¡Antonella Roccuzzo emuló a Messi! Curiosa respuesta se hace viral

Las secuelas del caliente partido entre Argentina y los Países Bajos siguen perdurando en las calles de Qatar y se sigue hablando cada día más de la reacción de Lionel Andrés Messi con el autor de los dos goles de los neerlandeses. Mientras sus amigos defienden al argentino, y mientras Leo tiró un curioso mensaje a Wout Weghorst cuando estaba llamándolo, se viralizó un insólito video de Messi diciéndole a Weghorst, "¿Qué mirás, bobo?". Así las cosas, la reacción tomó varios caminos y muchas explicaciones.

De acuerdo con la versión de Wput Weghorst, él solo estaba llamando a Lionel Messi para discutir como amigos, se sintió decepcionado ante la respuesta del argentino y por los 'insultos' de su rival contra él. Weghorst mantuvo que solo quería darle la mano y estrecharlas en una señal de amistad, pero se encontró con la respuesta de Lionel.



La reacción airada de Lionel Messi no se quedó solo en el estadio Lusail, pues se viralizó rápidamente y la familia de Messi se atrevió a emularlo, imitándolo con la curiosa respuesta a Wout Weghorst. Así se muestra en un corto video que protagonizó Antonella Roccuzzo, esposa del astro argentino caminado por Qatar y compartiendo risas en un divertido momento.

Antonella Roccuzzo no estaba sola, pues estaba con su cuñado, Matías, hermano de Lionel Messi. Ambos no pudieron ver en vivo y en directo lo dicho por Messi a Wout Weghorst, por lo cual, reaccionaron al video que les llegó. Cuando ambos salieron del estadio, Antonella se atrevió a protagonizar lo hecho por su esposo, y tiró un, "¿Qué mirás, bobo?" en la calle al lado de Matías y con risas.



El video se viralizó rápidamente, y de ser una simple respuesta a un disgusto por el jugador contrario, seguramente se convertirá en un ejemplo para muchos usuarios de las redes sociales en atreverse a emular a Lionel Messi. Si Antonella Roccuzzo puede, por qué no los demás.