Antonela y Wanda, juntas pero no revueltas en partido del PSG

Paris Saint Germain venció 3-1 al Nantes en partido de la fecha 14 de la Ligue 1 de Francia. Antonela Roccuzzo estuvo presente en el estadio Parque de los Príncipes, y presenció el primer gol de su esposo, Lionel Messi, en la liga francesa.



Antonela estuvo acompañada de sus hijos, o por lo menos por uno de ellos, pues se tomó foto Ciro, el menor de los pequeños de ella con Lionel. Sin embargo, en sus redes sociales quedó revelado y confirmado que su relación con Wanda Nara no existe.



En sus historias de Instagram, Antonela dejó ver que aparte de sus pequeños, vio el partido del PSG con Camila Galante y Jorgelina Cardoso, esposas de Leandro Paredes y Ángel di María, dos de los futbolistas argentinos del PSG, compñaros de Messi también en la selección Argentina.

La única pareja de un futbolista argentino del PSG que hace falta en la foto es Wanda Nara, quien lleva una relación con Mauro Icardi. Se dice que tanto la esposa de Messi como la mujer de Icardi no se la llevan muy bien, y aunque este sábado ambas fueron al estadio del PSG, no estuvieron cerca la una de la otra.



Wanda fue al Parque de los Príncipes, y la acompañó Susana Giménez, reconocida y experimentada presentadora de la televisión argentina. Es decir: Wanda y Antonela podrán estar juntas, pero no revueltas.