Drama de la esposa de Juan Daniel Roa: sufre segundo robo millonario

La inseguridad en Bogotá es una preocupación de todos los ciudadanos, sin excepción, que diariamente comparten denuncias sobre los peligros que corren.

Muchos sufren robos sin llegar a identificar a los responsables, pero otros, como Ángela Gordon, esposa del futbolista Juan Daniel Roa, lo sufren dos veces y por parte de la misma persona, sin que hasta el momento haya capturas o alguna garantía de que no volverá a ser víctima de delitos.



Así le relató Ángela a FUTBOLRED los robos que ha sufrido: "Fueron dos veces, la misma persona. El pasado 16 de abril, sábado de Semana Santa, en la madrugada se nos metió un tipo al local, rompió rejas e ingresó al local y me hizo un saqueo por casi 8 millones de pesos, en mercancía, bafles, dinero en efectivo y otras cosas", dijo.



"Tuvimos acceso al video y se ve que ingresa por un parqueadero que no tiene ningún cerramiento, es del mismo dueño del local pero él no quiere cerrarlo a pesar de que ha habido robos en otros locales que él alquila. Ingresan muchos habitantes de calle, que sería el responsable de este robo. Hice el denuncio, lo conté en redes, me dio temor publicar la foto del responsable, aunque no tristemente no pasa nada", añadió.



Ante la falta de solidaridad de su arrendador, ella incurrió en el gasto de poner más seguridad en el local, pero no pudo evitar un segundo asalto: "mandé soldar rejas en la parte de atrás del local porque el dueño no hizo nada y anoche, a las 2 de la mañana, como consta en todos los videos, el mismo tipo ingresa, revisa todos los locales que estamos en la parte de atrás, pero entonces rompe de nuevo los vidrios y por los huequitos sacó tenis, ropa, bolsos, accesorios... sacó todo en una bolsa y entonces llega la Policía, a las 3:20 a.m. Lo detienen en la entrada del parqueadero, lo requisan y lo dejan ir, y lo que es más increíble es que ellos van al parqueadero, inspeccionan, se ven los vidrios y todo roto, pero se van y no dejan registro. El ladrón vuelve a los 15 minutos y se lleva la bolsa enorme con toda la mercancía", dijo.



Lo que la asombra es que a pesar de las pruebas, no tiene respuestas efectivas de las autoridades: "Me dicen cuando pregunto qué pasó que ellos no vieron nada, no deja minuta ni nada. Estamos con Sijín, tienen identificado al tipo pero está libre", denunció.