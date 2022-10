Shevchenko confesó horror en Ucrania: ‘vi niños en terreno de misiles’

Ucrania ha sido afectada por la guerra que ha vivido contra Rusia y que obligó a muchos ciudadanos marcharse de su país para poder salvarse de morir en plena guerra y por ello, el legendario jugador ucraniano Andry Schevchenko, no ocultó su dolor por lo vivido en su país.



“vi a niños corriendo en un terreno sembrado de cráteres de misiles. No podía comprender el hecho de que hubiera bombas cayendo y cohetes volando en el centro de la Europa democrática en la actualidad", dijo Shevchenko.



Igualmente, el delantero mencionó lo que significó para él en lo personal esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde dijo ser capaz de hacer muchas cosas por su país, dandonse cuenta que puede luchar por acabar con la horrible situación.



"Volaban sobre mi casa, hacia todo lo que amo. Tuve que decidir rápidamente qué debía hacer para ayudar a mi país. Pensé en todo lo que soy capaz de hacer y donde puedo ser más eficaz, y me di cuenta de que tenía que utilizar el poder de mi nombre para luchar por Ucrania de manera pública", reconoció Andry Schevchenko.



Finalmente, el legendario artillero ucraniano no dejó de asombrarse cuando conoció el detalle del equipo que lo hizo leyenda en honor a su país por el duro momento vivido. "No hay palabras para describir como me sentí cuando el AC Milan anunció que estaba lanzando una camiseta especial con mi número en apoyo de Ucrania".