Decisión radical: Román cortó lazo con Millonarios tras ser silbado

Una ruptura, en la era de las redes sociales, pasa por eliminar las pruebas de lo que fue un intenso romance.

Es exactamente lo que ha hecho Andrés Felipe Román con Millonarios y su afición: borró de su Instagram toda las fotos vestido de azul y solo dejó publicaciones con Selección Colombia y Atlético Nacional, su actual club.



De esta manera respondió el defensor a los silbidos que recibió el fin de semana, en la derrota del verde por 1-0 contra el equipo que lo vio despegar. “Se vendió, se vendió", le cantaron desde las tribunas y, evidentemente, no le gustó para nada.



Los hinchas azules recuerdan que, tras el fallido paso a Boca Juniors, Millonarios se ocupó al detalle de sus evaluaciones médicas para despejar cualquier duda del supuesto problema cardiaco que alegaron los argentinos para no completar su fichaje y que fue desmentido por expertos internacionales. Ahora sienten que, tras la negativa a la renovación y la decisión de salir como agente libre, el comportamiento no fue ideal.



En todo caso Román, de 27 años, ha decidido cortar por lo sano y pasar la página de su pasado azul. Cada quien vive su duelo como le funciona.