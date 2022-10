Andrés Cadavid no se la perdona a Jaguares: ‘el karma existe’

Independiente Medellín buscará una victoria que lo deje clasificado a las finales de la Liga BetPlay, dependiendo única y exclusivamente de sus resultados. Un triunfo contra Jaguares lo dejará en cuadrangulares, pese a las cuentas apretadas en Liga, que dejan ver un remate agónico.

Sin embargo, el partido contra los felinos tiene un toque especial. El semestre pasado, cuando se enfrentaron en la misma fecha 19, la localía fue para Jaguares. Durante esa época, la situación social que se vivía en esta parte de Colombia era complicada, al punto que Montería y otras zonas de la cosa caribe fueron militarizadas.



Medellín, en su defensa y para evitar inconvenientes, decidieron no desplazarse, esperando una decisión oficial para un eventual aplazamiento. Sin embargo, el cuadro monteriano no apoyó la idea y todo se realizó, como si se fuera a disputar el compromiso.



Los jugadores locales saltaron a la cancha, para que les pitaran el walkover, ratificando el triunfo por 3 a 0. Las críticas no se hicieron esperar, tanto, que en la transmisión quedó todo registrado. Ni en el plantel del Medellín, se quedaron callados. Tiempo después, no se olvida aun el incidente.



Andrés Cadavid, jugador del Medellín se manifestó en su momento. Meses después, la polémica no se olvidó y está en la retentiva del hincha y plantel poderoso. A través de su cuenta de Instagram, el jugador recordó aquel incidente, incluso, poniendo la imagen al revés, con el mensaje de “Nunca lo olvidaremos, el karma existe”.