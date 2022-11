Estremecedor mensaje de Camila, novia de Balanta: 'no existe consuelo'

La muerte de Andrés Balanta en pleno entrenamiento con Tucumán, tiene de luto al fútbol en Colombia y Argentina, pero sobre todo, a los seres queridos que hasta hace unos días disfrutaban de su compañía en medio de las vacaciones en Cali.



Balanta dejó huella en el fútbol colombiano donde se coronó campeón con Deportivo Cali en la Liga 2021-II, pero también, con su club en Argentina, donde los aficionados le valoran cada gota de sudor y muestra de entrega.



El técnico Arturo Reyes, quien lo dirigió en Selección Colombia juvenil, habló de su don de gente y del compromiso que tenía con su madre y hermana, por quienes trabajaron para sacarlas adelante. Su novia, Camila Zuk, también conocía de ese esfuerzo y estaba feliz de compartir su vida en Argentina.

Con la lamentable noticia de su muerte, Camila no tardó en reaccionar en redes sociales para despedir a Andrés Felipe, pero también para agradecer a quienes le dieron un mensaje de aliento. "No existe consuelo", publicó la mujer en sus redes sociales.



En una fotografía junto a Balanta, le escribió un conmovedor mensaje: "Dijimos que hasta que la muerte nos separe. Te voy a amar toda mi vida. Hasta que Dios nos reencuentre mi amor". En sus historias de Instagram también dijo: "A veces no entiendo los planes de Dios pero le agradezco haber conocido el amor con el hombre más maravilloso".