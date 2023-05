Andrea Guerrero no aguantó más y explotó en redes: 'Me cansé'

La periodista deportiva Andrea Guerrero se cansó de aguantar tantos comentarios negativos en Twitter y tras ser señalada de "borracha" por una pregunta que hizo en la red social, alzó su voz y pidió que no la hagan callar.

"¿Saben algo? Cuando le respondo a algún agresivo en RRSS me dicen que no conteste nada, que no me desgaste. Sin embargo, me cansé de guardar silencio y naturalizar la agresión digital. Hay días como hoy en los que levanto la voz y pido que no nos hagan callar!", mencionó la periodista de RCN.



Momentos antes había trinado: "¿Quiénes clasifican?", a propósito de la decisiva fecha 20 de Liga BetPlay I-2023, que este miércoles definirá los últimos tres cupos a Cuadrangulares Semifinales después de confirmarse la presencia en siguiente fase de Millonarios, Águilas Doradas, Nacional, América y Alianza Petrolera.



La periodista cucuteña, de 39 años, recibió apoyo en redes sociales después del ácido comentario que recibió. A la Directora de Deportes RCN sigue siendo víctima de bullying por lo sucedido en el Mundial de Brasil 2014, donde se hizo un viral en el que aseguraban que estaba pasada de tragos. Ella desmentió esta versión y mencionó que estaba "cansada”. En su momento también tomó acciones legales por ser "un video muy malintencionado" que la afectó a ella y a su familia.