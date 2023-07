Ancelotti tiene gran contradictor en Brasil: Lula cuestionó su llegada

Carlo Ancelotti será el seleccionador de Brasil luego del 30 de junio de 2024, cuando termine su contrato con Real Madrid. Luego asumirá su primer reto dirigiendo la Copa América que se celebrará en Estados Unidos; mientras tanto, Fernando Diniz será técnico interino a la par que dirige a Fluminense.



Sin embargo, en Brasil hay opinión dividida con la llegada del entrenador italiano: primero porque muchos piensan que hay técnicos brasileños que pueden asumir el reto al frente de la selección; y segundo porque no se debería esperar un año para esperar al estratega del Real Madrid.



Y uno de sus principales contradictores es nada menos que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien cuestionó la llegada de Carletto.



En una entrevista para el canal SBT, el mandatario brasileño apuntó a Ancelotti y se preguntó por qué nunca ha dirigido a la selección de Italia.



“Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia?, que no fue ni a disputar la última Copa del Mundo”, señaló Lula.



Ancelotti será el tercer entrenador extranjero que dirija a la verdeamarela, algo que no pasaba desde hace 58 años, cuando en 1965 lo dirigió el argentino Filpo Núñez; el primero fue el portugués Joreca, quien fue DT de Brasil en 1944.