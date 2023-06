¿Se va de Colombia? revelan el próximo destino de Melissa Martínez

Durante este jueves, Melissa Martínez estuvo presente en el programa ‘Buen día, Colombia’, para hablar brevemente de su trayectoria profesional, sus proyectos a futuro entre otras cuestiones.



En el espacio estuvo con la presentadora Ana Karina Soto y allí señaló la importancia de estar bien consigo misma “mirar el retrovisor y sentirse tranquila”.



Todo es un camino y un proceso, no importa cómo se ve desde afuera, importa siempre cómo se ve desde adentro. Cuál es el proceso que tiene que atravesar para poder convertirse en una mujer que pueda mirar el retrovisor y sentirse tranquila”, comentó la periodista.

Por su parte, la presentadora, sin mencionar a su expareja Matías Mier, detalló que hay factores externos que la motivan a levantarse en las mañanas más allá de alguna desilusión amorosa.



“La situación sentimental corresponde a un porcentaje, capaz el más importante, porque es tu familia, pero no es lo único. Hay muchas más cosas y factores en la vida para seguir levantándose”, comentó.



Además, a manera de reflexión mencionó: “¿Qué voy perdiendo? Una persona al lado que no me estaba valorando lo suficiente; pero esa persona perdió a alguien que lo adoraba”.



Sin embargo, tras la corta entrevista, Ana Karina desveló que Melissa estaba alistando la documentación para salir de Colombia.



No obstante, la presentadora aclaró que su salida del país es para cubrir el Mundial femenino que tendrá lugar del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda.



“Ahorita se va para el Mundial de fútbol femenino, justo ese día estaba tramitando la visa y nos tocó parar la entrevista porque le entraban llamadas para hacerle preguntas. Es un orgullo para todas las mujeres”.



Vale resaltar que este trámite para salir del país hacia el Mundial también puede servir para una próxima salida de Colombia para cumplir con algún compromiso personal, etc.