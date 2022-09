Se atiza escándalo en caso Hamraoui: hallazgo en historial de búsqueda

Aminata Diallo, encarcelada provisionalmente por su supuesta implicación en la paliza a su excolega en el PSG, Kheira Hamraoui, buscó en internet, días antes de esa agresión, "cómo romper una rótula" o "cóctel de medicamentos peligrosos", según Le Parisien.





El periódico informó este martes de varios detalles de la larga investigación de casi un año sobre el ataque que Hamraoui sufrió el 4 de noviembre de 2021 y del que la principal sospechosa es Diallo, quien habría encargado la agresión movida por cuestiones de rivalidad deportiva.



Los investigadores, señala el diario, bucearon en la actividad de Internet de Diallo y encontraron que había buscado en Google "cómo romper una rótula" o "cóctel de medicamentos peligrosos". Asimismo, añade, los agentes interceptaron varios mensajes en los que se transmitía la animadversión que Diallo sentía por Hamraoui, a quien veía como una competencia directa, pues ocupaba su puesto en el medio del campo tanto en el PSG como en la selección francesa.



Ante uno de sus confidentes, un presidiario encarcelado en Lyon apodado "Jaja", Diallo aseguró que Hamraoui era "mala, celosa y calculadora" y que merecía que le "cortasen las piernas", publica la misma fuente.



Lesionando gravemente a Hamraoui, Diallo aspiraba a que el PSG renovase su contrato -algo que finalmente no hizo- "no por menos de 25.000 o 30.000 euros brutos al mes", agrega. "Es hora de que me convierta en alguien sin escrúpulos (...) Arrancarme mi trabajo gratuitamente, eso no lo acepto. Les deseo todo el mal del mundo, solo necesito a los míos", se desahogaba la jugadora, según Le Parisien.



En un reciente comunicado publicado después de la prisión decretada a Diallo, Hamraoui evocó la noche del 4 de noviembre de 2021, cuando regresaba a casa después de una cena de confraternización con el equipo en las afueras de París. "Esa triste noche pensé que iba a morir (...) Esa noche su objetivo era claro: inutilizar, con una violencia extrema, mi herramienta de trabajo, que son mis piernas, y acabar con mi carrera", señaló.



El vehículo, conducido precisamente por Diallo, fue inmovilizado por un grupo de agresores, que sacaron a Hamraoui y la golpearon con una barra de hierro en las piernas, mientras la increpaban preguntándole si le gustaba acostarse con hombres casados. Aunque las autoridades sospecharon de Diallo en un primer momento, luego abandonaron esa línea de investigación y llegaron a plantearse si la paliza a Hamraoui no podría haber estado vinculada con la relación extramatrimoniral que esta tuvo con el futbolista del Barcelona Éric Abidal, extremo descartado posteriormente.



EFE