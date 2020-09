Dolor de americano: Iván Mejía contra Tulio Gómez y Juan Cruz Real

América de Cali no ha tenido un feliz regreso a la competencia. Luego de la larga pausa debido a la pandemia, en la que hubo cambio de entrenador (se fue Alexandre Guimaraes y llegó Juan Cruz Real), los resultados no se le han dado y ya hay preocupación y furia entre los hinchas escarlatas.



Se fue la Superliga de las manos, además de no sumar sino un punto de seis posibles en Copa Libertadores. Así, las alarmas ya se prendieron entre los aficionados del popular equipo caleño.



Y como buen americano, Iván Mejía madrugó este jueves para hacer una crítica en su cuenta de Twitter. El periodista atizó los comentarios contra el entrenador Cruz Real, así como contra Tulio Gómez, el máximo dirigente del club.



“Para americanos: ¿quién es menos malo, Pedrito de Portugal o Juan Cruz Real?”, preguntó Mejía Álvarez, recordando a Pedro Felicio Santos, quien se fue por la puerta de atrás por los malos resultados que tuvo en su dirección técnica.



Y cerró con una frase lapidaria en contra de Gómez, por su política de contratación de entrenadores: “Don Tulio y sus técnicos de dos pesos”.