Drama de jugador de Envigado: amenazas por anotar insólito autogol

Envigado FC quedó eliminado en la fase inicial de la Liga BetPlay I-2023 al sumar 20 puntos en igual número de partidos. El equipo antioqueño de jóvenes promesas hizo una campaña regular, que lo dejó en el puesto 16 de la tabla.



Sin embargo, el equipo naranja fue uno de los protagonistas de la última fecha de la fase regular, pues perdió 2-1 con Pasto con un gol en contra que levantó sospechas, y que le dio la clasificación a cuadrangulares al equipo nariñense, eliminando a poderosos como Junior de Barranquilla o Independiente Santa Fe, de Bogotá.



Así, el joven Jhon Banguera, autor del error para el autogol del triunfo pastuso, ha sido señalado por la acción y en redes sociales han puesto en tela de duda su equivocación, aduciendo que marcó en propia puerta en un posible amaño del partido.



Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para Banguera, de tan solo 18 años, y ha recibido amenazas por el gol en contra; incluso sus familiares han recibido fuertes mensajes que los tienen tensionados.



Por esa razón, el técnico Alberto Suárez, quien dirige a Banguera en Envigado FC, salió a denunciar excesos y amenazas contra el chico: “Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”, comentó en ‘Blog Deportivo’.



El entrenador advirtió, en charla con el programa deportivo de Blu Radio, que “es complejo, porque no es solo Banguera, es la mamá, el papá y el hermano que empezaron a ser amenazados. Lo están amenazando de una forma irracional. Yo le dije que esté tranquilo, que no hay que leer las cosas, pero tampoco hay que aislarse porque esto es parte del juego y hay probabilidades de que esto pase”.



“El inexperto se equivoca más que el experto. Entiendan que él es zurdo y llegó con el perfil de derecha, con la pelota adelante y él mirando al arco. La única opción que tenía era proteger el balón y que llegara el arquero, pero eso es cuestión de dos segundos”, añadió el entrenador Suárez, explicando que su jugador se equivocó genuinamente, y reprochó los comentarios sobre supuestos amaños.