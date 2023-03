Álzate tras pase de Colombia a Mundial de fútbol playa: ‘Era mi sueño’

En las últimas horas, la Selección Colombia de Fútbol Playa se clasificó al Mundial de la disciplina que se jugará en Emiratos Árabes Unidos entre noviembre y diciembre de este año.



El combinado cafetero consiguió el tercer cupo para Conmebol luego de terminar en el tercer puesto de la Copa América de Futplaya y en donde venció a Paraguay en el partido por el último cupo por 7-5.



De esta manera, Colombia asistirá por primera vez a su historia a un Mundial de ese estilo, un hito histórico para las selecciones de fútbol playa.

Ante esto, el técnico del seleccionado, Santiago Álzate compareció ante los medios y aseguró que este pase al mundial es fruto del trabajo constante que se ha hecho en los últimos años. Sin embargo, mencionó que falta mucho camino para ser protagonista constante en los Mundiales.



“Indudablemente si hay un progreso, hace dos años estuvimos muy cerca, cada vez competimos mejor en los torneos. Nos sigue faltando quizás un poco más de competencia para nuestros jugadores, el próximo paso es tener una liga o un torneo nacional para que estén con más ritmo y cuando lleguen a la Selección sea más fácil para nosotros”, mencionó sobre el progreso que se ha hecho hay que hacer en Colombia con el Futplaya.



Por su parte, dio un balance de la Copa América: “En este momento sigue siendo algo inexplicable en las sensaciones desde lo que sentimos, desde que me propuse ser entrenador siempre decía que quería ser entrenador de una Selección Colombia y desde que llegué al fútbol playa, mi sueño era llevar a Colombia a un Mundial, sabía que teníamos que trabajar muy fuerte y me dediqué tanto al fútbol playa que dejé de lado los demás como el fútbol o el futsal”.



Además, dejó claro que este gran rendimiento viene de un proceso de varios años: “Todo esto hizo parte del proceso, renovamos partes del cuerpo técnico y jugadores. Combinamos jugadores que digo que tienen experiencia, pero tan solo hay uno tiene 29 años y es el mayor. Estamos recogiendo esos frutos con la clasificación y sé que esto llena de orgullo a mucha gente que ha trabajado para esto”.



Finalmente, habló del plan que hay de cara al Mundial: “Primero vamos a esperar el sorteo del Mundial que será en junio, no tenemos la fecha exacta porque faltan algunos cupos. Los partidos amistosos van a depender de los rivales que tengamos en nuestro grupo. Tenemos algunas competencias adicionales para la Selección como la clasificación a los Juegos Mundiales de Arena que serán en Indonesia, esto será entre abril y mayo, luego tenemos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, también tenemos los Juegos de mar y playa en nuestro país. Va a venir Brasil, Argentina y Paraguay, es un lindo reto para prepararnos”.



Cabe señalar que Colombia irá al Mundial de Fútbol Playa con Brasil y Argentina que fueron campeón y subcampeón de la Copa América.