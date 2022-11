Mal en el juego y el amor: Davies, eliminado de Catar y sin novia

Alphonso Davies pasó de la euforia total a la decepción en un mismo partido: marcó el primer gol de Canadá en la historia de los Mundiales, pero la victoria final por 4-1 de Croacia lo eliminó de la Copa de Catar.

Y esa no es la única decepción que ha vivido recientemente, pues justo antes de viajar a Doha terminó su noviazgo de varios años con la bella futbolista del PSG Jordyn Huitema, quien para rematar ya posa en sus redes sociales con un nuevo amor.



¿De malas en el juego y en el amor? Sin duda, no le sonríe la suerte por estos días al talentoso jugador de Bayern Munich. Ella es la bella rubia que ya no lo espera en casa, tras la eliminación del Mundial: