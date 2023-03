Alphonso Davies y una dura confesión: ‘Estoy solo, soy un perdedor’

El mundo del fútbol se caracteriza por la cantidad de comodidades que pueden llegar a gozar los deportistas, que no es proporcional a la tranquilidad o paz mental que tengan. Alphonso Davies se destaca en el Bayern Múnich, siendo uno de los talentos a futuro en la banda izquierda.

A través de sus redes sociales, el jugador se encargó de revelar detalles que él solo vive, mostrando la otra cara de la vida de un deportista, donde los problemas mentales o que tienen que ver con la soledad, reflejan la peor parte.



En su cuenta de Twich, dijo “La vida como futbolista profesional es genial, sin duda. Para relajarse y disfrutar de la vida. Pero después del entrenamiento, no hay nada que hacer”.



Además, en medio de las lágrimas, reveló los detalles y su sentir, en medio de su situación personal complicada “Para mí, como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular”.