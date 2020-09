Confesiones de Alexis Viera y su día a día: así lleva su vida sexual

Alexis Viera sigue siendo un luchador y un motivador sobre la vida, a pesar del drama personal que vive día a día, como consecuencia de un atraco y una bala que por poco lo deja sin poder caminar. El exarquero uruguayo confesó lo que tiene que hacer en su normalidad, ahora que tiene que lidiar con su estado.



El ‘Pulpo’ le contó al programa ‘La Red’ los problemas que tiene en su vejiga, que vive con una sonda pegada a su cuerpo, y que se debe hacer cateterización cada 4 o 5 horas, para evitar contraer una infección urinaria, como ya le sucedió a finales de abril pasado.



Viera fue muy íntimo en sus declaraciones, y hasta contó cómo le cambió su vida sexual. “A mí me afectó un poco la parte sexual. Para tener que mejorar eso, me toca tomar pastillas, cuando antes no necesitaba nada de eso, pero gracias a Dios hoy existe la tecnología, las ayudas, y con las ayudas hemos mejorado muchísimo”, dijo el charrúa.



Alexis, quien está en proceso de bajar de peso, pues tiene 108 kilos actualmente, cuando antes de su accidente pesaba 85 kilos, también dijo que tenía problemas con el dolor en sus piernas.



“Lastimosamente las piernas me quedaron con mucho ardor, hormigueo y picazón. A veces siento que tengo fuego en mis piernas”, aseguró.