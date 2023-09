No se lo perdonan a Jarlan: en campaña política lo culpan de derrota

Jarlan Barrera es de amores y odios. Y recientemente ha dio coleccionando más lo segundo, por cuenta de sus fallos trascendentales desde los once pasos.

Y se lo recuerdan no solo en espacios periodísticos o deportivos sino hasta en plena campaña política, para las elecciones del próximo 29 de octubre.



En Barranquilla, donde el máximo favorito es Alejandro Char para ser alcalde de la ciudad por tercera ocasión, apareció el nombre del creativo por una herida que parece que sigue sin cerrar.

​

“No podemos dejar de hablar del Junior de Barranquilla. En el primer periodo del gobierno nuestro quedamos subcampeones en el 2009, campeones en el 2010 y campeones en el 2011 con Giovanni Hernández”, dijo el candidato.



Vale mencionar que Char es parte de la familia dueña del equipo de fútbol e inclusive, por coincidencia o no, siempre que ha estado en campaña política ha sido quien presenta los más rutilantes refuerzos.

​

los logros del Junior mientras él fue alcalde y ahí aprovechó para culpar a Jarlan Barrera de no haber ganado la Copa Sudamericana de 2018. El hoy jugador de Atlético Nacional falló un penal clave ante Athletico Paranaense.



Por eso Char sacó pecho a la hora de enumerar 'sus méritos deportivos' para ser alcalde: “No somos salados. En el segundo periodo del gobierno, cuando traje a Chará y traje a Teo, quedamos campeones en el 2017 de la Copa Colombia, campeones en el 18, campeones en el 19, y si no es por Jarlan Barrera, quedamos campeones de la Sudamericana”, manifestó.

​

Se refiere el político a la final de aquel torneo de 2019, cuando Junior y Atlético Paranaense empataron en la ida y la vuelta y todo se definió por penaltis en la Arena Baixada. Para evitar esa instancia, Barrera dispuso de un penalti que mandó a la luna. Eso es lo que aún duele, y mucho, en Barranquilla.