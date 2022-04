Discusión de referentes del balompié: ¿cuál es la mejor generación?

Sin duda alguna, Brasil e Italia han tenido una tremenda historia en el balompié, no en vano, son los países que más mundiales han conseguido. Dos insignias de esas naciones se sentaron a discutir en entrevista para Sky Sport Italia sobre las mejores generaciones del fútbol, comparando la de los 90s, con la actual.

Alessandro Del Piero, hoy por hoy es comentarista en Sky Sport Italia, tuvo una conversación con su colega, Ronaldo Nazario, futbolista a quien conoce bien por la experiencia que tuvo el brasileño en el Inter de Milan. Tomaron en cuenta la generación de futbolistas nacidos en la década de los 90s, comparándola con la actual, y el italiano y el brasileño no dudaron en coincidir.

En vísperas de conocer quiénes serán los nominados para luchar por el Balón de Oro en el transcurso del 2022, en donde Karim Benzema se asoma poco a poco, y pese a tal vez contar con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia y actual ganador del premio otorgado por France Football, Ronaldo mantuvo lo siguiente, ‘todos los récords serán batidos, incluso los de Messi y Ronaldo de hoy lo serán en el futuro. Los registros se hacen para esto. Pero es difícil comparar una generación con otra. No hay criterios correctos para hacer esto’.

Sin embargo, la respuesta de Ronaldo fue clara, ‘pero si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra, pero sin ninguna duda… Éramos realmente muchos y muy buenos. Muy buenos. Hoy no es que no sea buenos, Cristiano y Messi lo son. Así como Neymar… Pero faltan los demás, que no han llegado a su nivel. Antes había más competencia y no solo en Italia, también en Espala e Inglaterra’.

Sobre esa rivalidad que se vivió entre Alessandro Del Piero y Ronaldo, el italiano dijo, ‘cuando llegó la noticia de que el Inter se había llevado a Ronaldo… Me acerqué a mi entrenador y le dije: ‘Ay, este año hay que trabajar más. Inventa algo porque esto va dos marchas más rápido’. Le has dado alegría y calidad al fútbol. Eras un nuevo nivel de desafío’.