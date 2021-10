Así salvaron la vida de un aficionado de Newcastle en pleno partido

Newcastle perdió este domingo 2-3 con Tottenham en partido de la Premier League, aunque más allá del resultado, se llevó un susto por un aficionado que se desplomó y tuvo que ser atendido por los médicos en pleno juego, en las graderías del estadio St James’ Park.



En un tiro de esquina para los ‘spurs’, Sergio Reguilón advirtió al árbitro por un aficionado que estaba tendido en las graderías: los jugadores y la multitud reaccionaron rápidamente para pedir atención médica, y el árbitro Andre Marriner se dio cuenta de que se trataba de una emergencia médica, así que suspendió el partido.



A los jugadores les pidieron que se fueran a sus banquillos, para refrescarse y esperar la atención de los médicos al aficionado del Newcatle. Tras casi 20 minutos, y con la ayuda de un desfibrilador, el hincha fue reanimado con éxito.



Al final del partido, Reguilón habló del susto que se llevaron en pleno partido. “Fue muy extraño, fuimos al vestuario y yo estaba mirando al hombre acostado, estaba nervioso porque no me gusta ver eso. Ganamos, pero para mí lo más importante es que el aficionado está bien, pues me dijeron que está estable.