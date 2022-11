‘¿A quién le importa Gerard Piqué?’ Durísima crítica desde Argentina

Gerard Piqué anunció su retirada deportiva hace unos días por medio de un emotivo video. Con Flashbacks, empezó a mostrar cómo se desarrolló su amor por el FC Barcelona, un culé desde que nació y que como él ha dicho, morirá siéndolo. Su idolatría por su club y por el equipo de sus amores nunca se apagará. Claro, como jugador afuera de las canchas fue muy polémico. Sus dardos incesantes al Real Madrid, la evasión a los impuestos, su apoyo a la separación de Cataluña y la relación con Shakira que culminó hace unos meses lo rodearon.

Adentro de las canchas, cada vez que se iba a una cancha distinta del Camp Nou, la silbatina le llegaba siempre. En los partidos de la Selección España, hasta propios españoles también le reprocharon algunas cosas por medio de estos actos cuando se hacía con la posesión del balón. Su profesionalismo no se duda nunca y el anuncio de su retirada pegó duro en el mundo culé.



Gerard Piqué, bajo la fiesta azulgrana fue titular contra el Almería y Xavi le dio 85 minutos. Claro, era su homenaje y cuando salió del campo de juego, fue arropado por la ovación del público culé y de sus compañeros, tanto que a su estratega le salieron lágrimas recordando su trayectoria deportiva y lo que vivieron juntos en el combinado nacional y en el Barcelona.



Por el anuncio que tomó a muchos por sorpresa, el mundo del fútbol y los medios de comunicación no han dejado de hablar sobre el icónico jugador catalán. Pero hay muchos que ya están cansados de la repercusión de noticias de Gerard Piqué como lo es Alejandro Fantino en su programa, Multiverso Fantino.



Alejandro Fantino preguntó, “¿se retiró Piqué?” Sus compañeros confirmaron que sí a sus 35 años. Fantino continuó, “puedo hacer una pregunta. ¿Qué me importa? Está todo el país hablando de que se retira y qué me importa que se haya retirado el pelotudo de Piqué. Qué me importa que lo más importante que haya hecho haya sido salir con Shakira. Qué me importa, colonizados del orto, basta de hablar de Piqué. Es más importante cuando se retiró el ‘Indio’ Arévalo que el retiro de Piqué. Qué me importa”.



Sus compañeros empezaron a decir que sí era importante y que en los periódicos y medios más importantes se estaba hablando del retiro de Gerard Piqué. Además, se trata de un campeón del mundo con España en el 2010. Alejandro Fantino siguió dando sus razones, “dejen de romper las pelotas. De ESPN, de TyC Sport, de todos los grandes de televisión, se retiró Piqué, se retiró Piqué. Me importa más el número cuatro de Chacarita Juniors que Piqué. Basta loco, basta”.



Cada vez iba más airado con sus testimonios y complementó, “díganme cosas importantes de jugadores importantes. ¿Lo conocés a Piqué? ¿Lo viste jugar a Piqué?” Sus compañeros mencionaron que sí, pero lo apoyaron, “para mí Piqué era el de Shakira y el evasor de impuestos”. Alejandro Fantino enloqueció, “pero quién es Piqué, a quién le importa Piqué. Compró la Copa Davis, basta, ya basta”. De esa manera concluyó su testimonio enloquecido y enfurecido por la repercusión del retiro del catalán.