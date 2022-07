¿Iker Casillas, enamorado de una rubia? Bella actriz habla de romance

Iker Casillas se ha enamorado. Lo dicen cada tanto en la prensa española, hasta ahora sin una sola confirmación oficial. Y lo están repitiendo ahora.

Ahora se habla de una posible relación con la bella actriz Alejandra Onieva. Y es que ella misma dio una pista al aparecer en su Instagram con el ex arquero, en una selfie, durante un viaje a Ibiza.



Pero ojo que la historia podría no ser tan feliz: ella misma habló del tema y no le dio alas al presunto romance: "eso son conclusiones vuestras, que os sacáis. No entiendo nada", dijo en 'Gtres'.

Por ahora, al parecer, tiene una buena vida pero en la soltería, mientras su exesposa, Sara Carbonero, ya se deja ver junto al cantante Nacho Taboada.