No es Millonarios: Alberto Gamero tiene un nuevo equipo que lo mueve 

Alberto Gamero, DT de Millonarios, tiene un nuevo equipo que lo mueve y es uno que lleva su nombre. Se trata del proyecto familiar Alberto Gamero F.C., el cual tiene como objetivo aportar en el crecimiento de la sociedad a través del fútbol.

La familia del profesor Alberto Gamero busca poner su granito de arena en la sociedad a partir del deporte con el que han crecido toda su vida. De hecho, el club debutó en la primera edición de Copa Trinche, la copa de barrio más grande de Colombia.



Así, de Alberto Gamero F.C .se desprenden diferentes razones:



El Equipo Aficionado: Nace con el objetivo de crear un proyecto con el fin de conseguir un posicionamiento alto en el fútbol aficionado y, más adelante, un cupo en la futura tercera división de fútbol y de esta manera poco a poco escalar hasta el nivel de los grandes equipos del fútbol profesional colombiano. Este será el equipo que participará en la Copa Trinche, torneo que se llevará a cabo del 6 de septiembre al 30 de noviembre.



La Academia: Con ella se busca brindar un proceso de formación, encabezado por el profesor Alberto Gamero, a niños, niñas y jóvenes de diferentes categorías. Dentro de la academia, no solo contarán con una formación deportiva en el fútbol, sino que además una formación integral con plan nutricional, psicología deportiva y acompañamiento en toda la parte administrativa que implica este deporte.



La Fundación: Con este proyecto se busca retribuir los sueños cumplidos del profesor Alberto Gamero y su familia, apadrinando a niños que por falta de oportunidades no han podido cumplir los suyos en el fútbol. Además, por medio de la fundación se buscará crear espacios y eventos donde se promueva el fútbol en espacios vulnerables.



El proyecto deportivo está encabezado, no solo por el profesor Alberto Gamero, sino también por sus hijas Adriana y Andrea Gamero, y sus yernos Felipe Castro y Pablo Murcia; quienes tienen el objetivo de llevar las enseñanzas del profesor, inicialmente a diferentes rincones de Bogotá, pero con la visión de expandirse por Colombia a largo plazo.