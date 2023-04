¿Al Nassr se sintió 'estafado' con fichaje de CR7? El club se destapó

Las declaraciones atribuidas por varios medios españoles al presidente del club saudí Al Nassr, Musalli al Muammar, que apuntan que fue "estafado" con el fichaje de Cristiano Ronaldo, "son falsas", afirmó a EFE el asesor de prensa del club de Arabia Saudí, Al Walid al Muhaidab.



"Las declaraciones que han salido en la prensa española con una fuente de una página llamada ArabiaNews50 son falsas, no son ciertas ni en forma ni en contenido", aseguró Al Muhaidab en una conversación telefónica con EFE.

El responsable de prensa del Al Nassr indicó que el presidente del club ni siquiera ha sido entrevistado recientemente y alertó de que "no hay ningún medio saudí o local" que tenga el nombre de Arabia News 50, la supuesta fuente que han utilizado varios medios para sostener la información publicada este jueves.



Según varios periódicos españoles y latinoamericanos, el presidente del Al Nassr habría dicho: "Solo me han estafado dos veces en mi vida. La primera vez fue cuando pedí tres kebabs y solo me entregaron dos. La segunda ha sido por haber fichado a Cristiano Ronaldo".



Entre risas, el encargado de prensa del Al Nassr dijo que, "al parecer, algunos medios lo sacaron de un chiste y pensaron que era una declaración real".



Asimismo, aseguró que el astro portugués "tiene un contrato de dos años y medio y el jugador está contento", a pesar de que está pasando por una mala racha goleadora y su equipo ha sido eliminado de varias competiciones. Al Muhaidab también afirmó que "el club está muy contento con él".



EFE