Águilas Doradas se salvó del desalojo: así fue acuerdo por su sede

Águilas Doradas vivió este viernes uno de los días más convulsionados de su historia. La alcaldía de Rionegro dio la orden de que el club devolviera el terreno que tenía en arriendo y en el que tiene su sede deportiva y la casa donde residen algunos jugadores de sus divisiones menores.



Una corregidora del municipio de Rionegro llegó a la sede para ordenar el desalojo, en compañía de la Policía. Durante varias horas hubo conversaciones entre la funcionaria, los abogados de Águilas Doradas y la presidenta del club, Paola Salazar.



Finalmente, luego de casi nueve horas de conversaciones, la Alcaldía accedió a las peticiones del club.



“Había bastantes controversias, de las que no vamos a hablar ahora, pero podemos decirle a la comunidad del oriente antioqueño, logramos un acuerdo para que el 13 de diciembre entreguemos el inmueble a la ciudad de Rionegro para que disponga de él para lo que mejor considere”, dijo el máximo accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar.



El club no se va a mover de la ciudad, a la que representa desde marzo de 2015. “Un proyecto no se puede dejar de valorar. Mucha gente lo quiere, pero nadie se lo va a quitar a Rionegro, que estén convencidos de eso”, agregó Salazar.



El máximo accionista de Águilas dijo que ya se analizan alternativas para que el club pueda tener su sede de entrenamiento.