¡Increíble! Romance con exBarcelona explicaría la agresión a Hamraoui

Kheira Hamraoui, futbolista del PSG, fue golpeada con una barra de hierro y sacada a la fuerza de un vehículo, en una acción rechazada por sus colegas y que hace parte de una investigación judicial, la cual ha dado un sorprendente giro en las ultimas horas.

El caso, según el diario francés Le Monde, involucra ahora a un ex jugador y exdirectivo azulgrana, nada menos que Eric Abidal.



La fuente asegura que él podría estar detrás de la agresión, tras haber mantenido una relación sentimental con la deportista en el pasado.



Las autoridades han encontrado el nombre de Abidal al rastrear el teléfono móvil de Hamraoui y por eso será interrogado, según Maryvonne Caillibotte, fiscal de la República de Versailles. Le Monde asegura que Hamraoui llamó a Abidal el día después haber sufrido la agresión, según la versión de algunas compañeras de vestuario.



El diario Mundo Deportivo afirma que la investigación apunta a que el teléfono de la jugadora estaría a nombre del francés y no se descarta que también tenga que declarar próximamente la mujer del ex futbolista, Hayet Abidal.



Hamraoui fue golpeada tras ser sacada de un automóvil en el que iba junto a Diallo después de una cena de PSG: “¿Así que nos acostamos con hombres casados?”, le habrían insinuado los agresores.